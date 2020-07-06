6 Июль 2020 2020-07-06T11:07:33+03:00

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В Хабаровский край бланки для ЕГЭ доставили во все школы. Напомним, тестирование стартовало на прошлой неделе, 3 июля, во всех российских школах.

- Доставку бланков для ЕГЭ впору сравнить со спецоперацией. Сначала комплектуют экзаменационные пакеты, то есть материалы ЕГЭ раскладывают и запечатывают в специальные пакеты. В таком виде их и доставляют в школы. Комплектация происходит накануне дня экзамена в «секретной» зоне Спецсвязи. Доступ туда строго ограничен, - рассказали в Управлении специальной связи по Хабаровскому краю.

Отметим также, что бланки и пакеты проходят санитарную обработку. После этого их доставляют в школы под чутким присмотром сотрудников Спецсвязи. К слову, специалисты, доставляющие бланки ЕГЭ, проходят строгий отбор, обучение и дополнительный инструктаж перед отправкой. После экзамена эти же сотрудники забирают бланки ЕГЭ и и доставляют их в пункты проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU