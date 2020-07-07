2020-07-07T05:06:50+03:00
Общество

С рыбопромышленников в Хабаровском крае взыскали 100 тысяч рублей штрафа

Нарушители исказили данные о фактическом улове
Александр ШТААЛЬ
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С рыбопромышленников в Хабаровском крае взыскали 100 тысяч рублей штрафаС рыбопромышленников в Хабаровском крае взыскали 100 тысяч рублей штрафаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С рыбопромышленников в Хабаровском крае взыскали 100 тысяч рублей штрафа. По предварительной информации, предприятие уличили в правонарушении в сфере рыболовства. Конкретно - организация нарушила правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, а именно предоставила сведения о добыче водных биологических ресурсов с искажением фактических данных улова.

- В отношении нарушителя началось исполнительное производство. Руководителя организации уведомили об этом и напомнили о том, что нужно оплатить долг. Однако должник требования не исполнил, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда пристав-исполнитель обратил взыскание на деньги должника, находящиеся в банке. Во исполнение указанного постановления банк перечислил на депозитный счет отдела судебных приставов взыскиваемую сумму долга. Исполнительное производство закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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