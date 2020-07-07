После обрушения фасада дома в центре Хабаровска началась прокурорская проверка

7 Июль 2020 2020-07-07T05:05:05+03:00

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После обрушения фасада жилого дома в центре Хабаровска началась прокурорская проверка. Происшествие случилось на улице Ленина. По предварительной информации, обрушились элементы фасада на доме №79.

- Проверку проводят по поручению прокурора Хабаровска. Задача специалистов - дать оценку соблюдению управляющей организацией требований законодательства при содержании и ремонте многоквартирного дома. Если основания все-таки будут, примут меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, не так давно стало известно о об обрушении в бараке 1937 года постройки. Домом это строение на «Казачке», рядом с одной из знаменитых высоток, можно назвать с большой натяжкой. Но в нем живут люди, и в нем же произошло обрушение потолочного перекрытия. Прокуратура также проводит по данному факту проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU