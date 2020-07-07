2020-07-07T05:03:35+03:00
Происшествия

В Хабаровске грабитель под угрозой расправы похитил деньги у продавщицы

Лицо он прятал под черной медицинской маской
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске грабитель под угрозой расправы похитил деньги у продавщицыВ Хабаровске грабитель под угрозой расправы похитил деньги у продавщицыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске грабитель под угрозой расправы похитил деньги у продавщицы. О происшествии заявила сама пострадавшая. Она работала в продуктовом павильоне, расположенном на улице Большой в Железнодорожном районе.

- По предварительной информации, злоумышленник зашел в помещение днем как обычный покупатель. Угрожая женщине, он забрал выручку - порядка семи тысяч рублей. Лицо прятал под черной медицинской маской. Для виду он поинтересовался ассортиментом и ценами, дождался, когда выйдут другие клиенты, и начал действовать, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Угрожал налетчик газовым баллончиком. К слову, задержали его в течение суток. Это был 39-летний, ранее неоднократно судимый за кражи, местный житель. Из колонии он освободился в начале июня. В краевом центре он не имел постоянного источника дохода. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчина рискует лишиться свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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