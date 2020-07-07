7 Июль 2020 2020-07-07T05:01:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске осудят лжеродственника хабаровчан. По предварительной информации, на счету подозреваемого в телефонном мошенничестве серия эпизодов. Преступления совершались в период с января 2018 года по январь 2020 года.

- Фигуранту 32 года, ранее его уже судили за аналогичные преступления. Житель Новосибирска звонил из арендованной квартиры, используя сотовые телефоны и сим-карты. Среди его жертв также жители Ульяновска, Калининграда, Иркутска, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

Злоумышленник звонил, представлялся сыном или внуком, говорил, что спровоцировал ДТП или причинил тяжкий вред здоровью в ходе конфликта. Убеждал жертву перечислить деньги якобы для оплаты лечения потерпевшего. Он незаконно завладел суммой в 596 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению. Задержали фигуранта в январе 2020 года. На сегодняшний день уголовное дело с обвинительным заключением находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU