7 Июль 2020 2020-07-07T05:00:15+03:00

Обстановка в Хабаровске 7 июля 2020 года: нет горячей воды в домах на улице Подгаева Фото: Ольга КИВА

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В Хабаровске, по данным на 7 июля 2020 года, отключили горячую воду в домах квартала на улице Подгаева. Причина тому - плановые работы на оборудовании. Они будут длиться с 6 по 13 июля 2020 года.

- Отметим также, что из-за ремонта трубопроводов и арматуры тепловой сети котельной по улице Мельничная, 27А, не работает котельная. Приостановка будет длиться с 6 по 15 июля 2020 года. Без горячего водоснабжения остаются жители микрорайона Красная речка. Всего в городе без горячей воды остались 80 жилых домов и социальных объектов, - рассказали в городской администрации.

Отключений холодной воды не зарегистрировали. В городе не работают 98 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 72,5 кубометра мусора. Также за минувшие сутки в городе случилось 30 дорожных аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU