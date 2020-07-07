Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 7 июля 2020 года: лечение получают 76 человек
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 7 июля 2020 года - на стационарном лечении в инфекционном госпитале находятся 337 человек. Из них у 76 диагностирован COVID-19. За последние сутки выписали четыре человека, госпитализировали троих, умер один.
- По последним данным, в реанимационном отделении находятся 14 пациентов. У них подозрение на коронавирус. Среди них один ребенок. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное, - прокомментировали в городской администрации.
Кроме того, лечение получают 247 пациентов с внебольничной пневмонией. На амбулаторном лечении 57 пациентов, у которых подтвержден COVID-19, из них семеро - это дети.
Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Принимайте меры профилактики - чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Это поможет минимизировать риски заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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