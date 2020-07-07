7 Июль 2020 2020-07-07T04:57:43+03:00

Водитель и пассажир пострадали при столкновении машин в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Водитель и пассажир пострадали при столкновении машин в Хабаровске. Происшествие случилось на улице Краснореченской вечером 6 июля. По предварительной информации, машина Toyota Premio двигалась со стороны улицы Индустриальной. Водитель собирался повернуть на улицу Урицкого, но не предоставил преимущества в движении и столкнулся с машиной Toyota Belta, движущейся прямо по Краснореченской со стороны улицы Узловой.

- В результате аварии пострадали водитель и пассажир-женщина из машины Toyota Belta. У первого диагностировали ушиб мягких тканей головы, у второй - ушибы на голове, рваную рану на колене и ссадины нижних конечностей, - прокомментировал информированный источник.

Известно, что за рулем Toyota Premio находился нетрезвый водитель. У него при себе было водительское удостоверение категорий A, A1, B, B1, C, C1. Стаж с 2006 года. Второй автолюбитель на момент аварии был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU