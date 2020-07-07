2020-07-07T05:13:49+03:00
Общество

В Хабаровском крае заработает горячая линия для туристов

Специалисты консультируют по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае заработает горячая линия для туристовВ Хабаровском крае заработает горячая линия для туристовФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровском крае 8 июля заработает горячая линия для туристов. Специалисты готовы проконсультировать по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг, инфекционным угрозам, возникающим при выезде за рубеж. В течение двух недель обратиться за консультацией смогут все желающие. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Звонки принимают в будние дни по телефонам 8 (4212) 27-18-75 с 10:00 до 12:00 - защита прав потребителей и 8 (4212) 27-25-78 с 14:00 до 16:00 - эпидемиологический надзор. Также консультации можно получить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» по телефонам (4212) 30-25-70 - защита прав потребителей и (4212) 30-35-29 - эпидемиологический надзор в Хабаровске. Часы работы: в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Телефон в Комсомольске-на-Амуре 8 (4217) 54-66-39, в Ванино 8 (42137) 72-8-75. Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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