7 Июль 2020 2020-07-07T05:53:09+03:00

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В Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемах. Об этом сообщили в городской администрации. Местных жителей убедительно просят учитывать это обстоятельство и не рисковать здоровьем и жизнью, если отдых хочется провести на непригодной для этого территории.

Напомним, в области уже зафиксировали одно происшествие - в Облученском районе утонула трехлетняя девочка. Родителей убедительно просят быть предельно внимательными по отношению к своим детям, рассказывать несовершеннолетним, как и где можно отдыхать без вреда для здоровья. Это поможет свести риск травматизма среди детей к минимуму.

Отметим также, что сотрудники мэрии Биробиджана два раза в неделю патрулируют водоемы и рассказывают отдыхающим о правилах поведения у воды, раздают информационные брошюры. На сегодняшний день в городе можно купаться в водоемах в городском парке и в «Логове скорпиона».

ИСТОЧНИК KP.RU