2020-07-07T05:53:09+03:00
Общество

В Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемах

Горожан убедительно просят не рисковать здоровьем во время отдыха
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемахВ Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемахФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемах. Об этом сообщили в городской администрации. Местных жителей убедительно просят учитывать это обстоятельство и не рисковать здоровьем и жизнью, если отдых хочется провести на непригодной для этого территории.

Напомним, в области уже зафиксировали одно происшествие - в Облученском районе утонула трехлетняя девочка. Родителей убедительно просят быть предельно внимательными по отношению к своим детям, рассказывать несовершеннолетним, как и где можно отдыхать без вреда для здоровья. Это поможет свести риск травматизма среди детей к минимуму.

Отметим также, что сотрудники мэрии Биробиджана два раза в неделю патрулируют водоемы и рассказывают отдыхающим о правилах поведения у воды, раздают информационные брошюры. На сегодняшний день в городе можно купаться в водоемах в городском парке и в «Логове скорпиона».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помощь пожарных из Хабаровского края понадобилась в Забайкалье
Хабаровский край получит деньги на зарплату работников соцучреждений
В Хабаровске в поселке Горького временно ограничат движение машин
Для частично занятых работников организуют горячую линию в Хабаровске
Сбербанк предложил студентам и школьникам разработать проекты для экосистемы
В Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемах
В Хабаровском крае заработает горячая линия для туристов
Водитель и пассажир пострадали при столкновении машин в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 7 июля 2020 года: лечение получают 76 человек
Обстановка в Хабаровске 7 июля 2020 года: нет горячей воды в домах на улице Подгаева
В Новосибирске осудят лжеродственника хабаровчан
В Хабаровске грабитель под угрозой расправы похитил деньги у продавщицы
После обрушения фасада дома в центре Хабаровска началась прокурорская проверка
С рыбопромышленников в Хабаровском крае взыскали 100 тысяч рублей штрафа