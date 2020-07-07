7 Июль 2020 2020-07-07T07:30:01+03:00

В этом году мероприятие состоялось в формате телемоста

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Сбербанк предложил студентам и школьникам разработать проекты для экосистемы в рамках Sberbank Challenge Cup. Это своего рода соревнование, участники которого командно решают бизнес-задачи. В этом году мероприятие состоялось в формате телемоста. Участвовали студенты из университетов Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

В этом году темой интеллектуального турнира стала бизнес-экосистема. Участники состязания в течение 1,5 месяцев разрабатывали проекты с помощью продуктов компаний экосистемы Сбербанка. Из 150 человек до финала дошли 30 - шесть команд студентов, изучающих экономику, маркетинг, бизнес-информатику, менеджмент и экономическую безопасность. Работу участников оценивали эксперты из Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк».

Как сообщил Антон Касьян, руководитель по внедрению проектов центра продаж корпоративным клиентам Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк», на первом этапе познакомили студентов с понятием экосистемы как бизнес-модели, изучали лучшие практики на рынке. На втором - предложили участникам решить бизнес-кейсы реальных компаний, в том числе при помощи продуктов экосистемы Сбербанка. На третьем этапе финалисты разработали собственные проекты, и некоторые из них можно смело реализовывать уже сейчас.

В лидерах оказались две команды Дальневосточного Федерального университета Sbitenix и Dr. Marketing. Они предложили идею автоматизации бизнес-процессов в компаниях и возможность сделать городскую среду более комфортной.