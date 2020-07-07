2020-07-07T07:27:15+03:00
Общество

Для частично занятых работников организуют горячую линию в Хабаровске

Вопросы можно будет задать 17 июля
Александр ШТААЛЬ
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Для частично занятых работников организуют горячую линию в ХабаровскеДля частично занятых работников организуют горячую линию в ХабаровскеФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Хабаровске организуют работу горячей линии для тех, кто из-за пандемии трудится в режиме неполной занятости и находится в отпуске без сохранения заработной платы. Специалисты комитета по труду и занятости населения готовы ответить на вопросы горожан 17 июля 2020 года.

- По предварительной информации, консультации будут проводить с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв 13:00-14:00. Звонки от населения будут принимать по телефону 8 (4212) 73-87-60, - рассказали в Центре занятости.

Напомним, по данным на конец июня в Хабаровске зафиксировали сокращение безработицы. По мнению специалистов, город постепенно возвращается к прежнему ритму жизни, восстанавливается работа предприятий разных форм собственности. К слову, ранее наблюдался дефицит рабочей силы, сейчас вакансий меньше, чем соискателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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