2020-07-07T08:07:53+03:00
Общество

В Хабаровске в поселке Горького временно ограничат движение машин

Ограничение будет действовать с 10 по 13 июля
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске в поселке Горького временно ограничат движение машинВ Хабаровске в поселке Горького временно ограничат движение машинФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске в поселке Горького временно ограничат движение машин. Причиной тому станет капитальный ремонт водопровода с устройством новых водопроводных колодцев. Работы развернутся в границах проезжей части по улице Новая. Ограничения будут действовать с 10 по 13 июля на участке от жилого дома №2 до дома №26 по улице Новая.

- Автолюбителей информируют, со стороны Комсомольского шоссе по улице Новой до перекрестка с улицей Рылеева схема движения не изменится. Выезд на улицу Горького будет осуществляться по улице Рылеева. Движение по улице Рылеева на время работ станет односторонним, - рассказали в МУП «Водоканал» Хабаровска.

Отметим также, что на улице Рылеева со стороны улицы Горького проезд запретят на время работ. Движение по улице Новая от дома №2 до дома №26 со стороны улицы Горького станет односторонним, движение будет по встречной полосе.

Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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