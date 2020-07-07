2020-07-07T08:33:17+03:00
Общество

Хабаровский край получит деньги на зарплату работников соцучреждений

В регион дополнительно поступят 158 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край получит деньги на зарплату работников соцучрежденийХабаровский край получит деньги на зарплату работников соцучрежденийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Хабаровский край получит деньги на зарплату работников соцучреждений. Речь идет о сумме в 158 миллионов рублей. Деньги направят на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Распоряжение по поручению президента России Владимира Путина подписали в правительстве РФ.

Выплаты в регионе продлятся до 15 сентября. Врачам, которые работают в социальных учреждениях, доплатят 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если они непосредственно помогают зараженным коронавирусом, им выплатят 60 тысяч рублей. Социальным и педагогическим работникам, среднему медицинскому и административному персоналу - 25 тысяч рублей, работающим с заболевшими людьми - 35 тысяч рублей, младшему персоналу - 15 и 20 тысяч рублей соответственно, техническому - 10 и 15 тысяч рублей.

- Ранее регион получил 120 миллионов рублей. Из резервного фонда краевого бюджета выделили более 50 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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