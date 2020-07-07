2020-07-07T08:54:28+03:00
Общество

Помощь пожарных из Хабаровского края понадобилась в Забайкалье

Огнеборцы будут тушить пламя в нацпарке
Александр ШТААЛЬ
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Помощь пожарных из Хабаровского края понадобилась в ЗабайкальеПомощь пожарных из Хабаровского края понадобилась в ЗабайкальеФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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Помощь лесных пожарных из Хабаровского края понадобилась в Забайкалье. Огнеборцы будут ликвидировать пламя в Забайкальском национальном парке в Бурятии. Там огонь разыгрался на территории площадью 910 гектаров. Причина возгорания - сухая гроза в предгорьях Баргузинского хребта. Сейчас на пожаре работают 65 госинспекторов и парашютистов-десантников авиалесоохраны.

- В правительство Хабаровского края с просьбой предоставить дополнительные силы для тушения лесного обратились власти Республики Бурятия и Министерства природных ресурсов России. На тушение пожара в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» из Хабаровска самолетом Superjet-100 вылетает отряд парашютно-десантной пожарной службы Дальневосточной авиабазы в составе 41 человека, - рассказали в краевом управлении лесами.

Отметим также, что в огне погибают заросли кедрового стланика. Осложняют тушение аномальная жара, постоянно меняющийся порывистый ветер, отсутствие осадков на протяжении трех недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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