Снайперы в Хабаровском крае отработали скоростную тактику поражения мишеней

7 Июль 2020 2020-07-07T11:36:07+03:00

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В Хабаровском крае прошли учения снайперов. Военные отработали скоростную тактику поражения мишеней в ходе выполнения практических стрельб в полевых условиях. Тренировку провели на полигоне «Князе-Волконский».

- Снайперы показали свои навыки по огневой подготовке. Бойцы поразили движущиеся и статичные цели из снайперского оружия СВД и СВ-8, как одиночно, так и в составе пар. Также они отработали элементы маскировки в полевых условиях, заняли огневые позиции в зданиях и в лесной местности, спускались и поднимались по отвесным стенам сооружений, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что число пораженных мишеней возросло. Этого результата достигли за счет выработанного скоростного метода поражения целей, правильного выбора траектории движения при скрытом перемещении и места для выполнения стрельб на огневой позиции. Бойцы также смогли усовершенствовать навыки ведения разведки.

ИСТОЧНИК KP.RU