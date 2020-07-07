2020-07-07T11:36:07+03:00
Политика

Снайперы в Хабаровском крае отработали скоростную тактику поражения мишеней

Учения прошли на полигоне «Князе-Волконский»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Снайперы в Хабаровском крае отработали скоростную тактику поражения мишенейСнайперы в Хабаровском крае отработали скоростную тактику поражения мишенейФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае прошли учения снайперов. Военные отработали скоростную тактику поражения мишеней в ходе выполнения практических стрельб в полевых условиях. Тренировку провели на полигоне «Князе-Волконский».

- Снайперы показали свои навыки по огневой подготовке. Бойцы поразили движущиеся и статичные цели из снайперского оружия СВД и СВ-8, как одиночно, так и в составе пар. Также они отработали элементы маскировки в полевых условиях, заняли огневые позиции в зданиях и в лесной местности, спускались и поднимались по отвесным стенам сооружений, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что число пораженных мишеней возросло. Этого результата достигли за счет выработанного скоростного метода поражения целей, правильного выбора траектории движения при скрытом перемещении и места для выполнения стрельб на огневой позиции. Бойцы также смогли усовершенствовать навыки ведения разведки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровских детсадах открыты 910 дежурных групп
Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020»
В Октябрьском районе ЕАО объявили карантин
В Биробиджане из окна выпала четырехлетняя девочка
Снайперы в Хабаровском крае отработали скоростную тактику поражения мишеней
Машина мэра Биробиджана попала в аварию
Помощь пожарных из Хабаровского края понадобилась в Забайкалье
Хабаровский край получит деньги на зарплату работников соцучреждений
В Хабаровске в поселке Горького временно ограничат движение машин
Для частично занятых работников организуют горячую линию в Хабаровске
Сбербанк предложил студентам и школьникам разработать проекты для экосистемы
В Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемах
В Хабаровском крае заработает горячая линия для туристов
Водитель и пассажир пострадали при столкновении машин в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 7 июля 2020 года: лечение получают 76 человек
Обстановка в Хабаровске 7 июля 2020 года: нет горячей воды в домах на улице Подгаева
В Новосибирске осудят лжеродственника хабаровчан
В Хабаровске грабитель под угрозой расправы похитил деньги у продавщицы
После обрушения фасада дома в центре Хабаровска началась прокурорская проверка
С рыбопромышленников в Хабаровском крае взыскали 100 тысяч рублей штрафа