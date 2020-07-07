2020-07-07T11:35:04+03:00
Происшествия

Машина мэра Биробиджана попала в аварию

Служебное авто перевернулось в районе поселка Кирга
Александр ШТААЛЬ
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Машина мэра Биробиджана попала в авариюМашина мэра Биробиджана попала в авариюФото: Мария ЛЕНЦ
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Машина мэра Биробиджана Александра Головатого попала в аварию. По предварительной информации, служебное авто перевернулось в районе поселка Кирга. Инцидент случился на прошлой неделе, 3 июля, на автомобильной трассе.

- В момент дорожно-транспортного происшествия главы города в автомобиле не было. Водитель, управлявший машиной, не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии также заверили, что по факту случившегося правоохранители уже проводят проверку. Цель этого действия выяснить все обстоятельства произошедшего. К слову, служебную проверку проведут и в мэрии областной столицы. Об этом заявили непосредственно в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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