7 Июль 2020 2020-07-07T11:33:57+03:00

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В Биробиджане из окна выпала четырехлетняя девочка. Об инциденте стало известно сегодня, 6 июля 2020 года. По предварительной информации, малышка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома.

- По факту случившегося следователи уже проводят проверку. Пока известно, что ребенок находился дома вместе с дедушкой, - рассказали в пресс- службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. - Проводится проверка.

По предварительной информации, девочка при помощи стула поднялась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала. После падения она не получила травм, представляющих опасность для здоровья. Пострадавшую осмотрели врачи и назначили ей амбулаторное лечение. По итогу проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU