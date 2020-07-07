2020-07-07T11:33:05+03:00
Происшествия

В Октябрьском районе ЕАО объявили карантин

В селе Столбовое нашли труп кабана, зараженного африканской чумой свиней
Александр ШТААЛЬ
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В Октябрьском районе ЕАО объявили карантинВ Октябрьском районе ЕАО объявили карантинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Октябрьском районе ЕАО объявили карантин. Причина тому - труп кабана с симптомами африканской чумы свиней. Его обнаружили в одном из четырех подворий в селе Столбовое, где выращивали свиней.

- Диагноз подтвердила Приморская межобластная ветеринарная лаборатория, специализирующаяся на исследованиях этого заболевания. Когда результат стал известен, в соответствии с приказом Минсельхоза очаг инфекции локализовали, ввели ряд ограничительных и профилактических мер, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Эпизоотическим очагом определили село Столбовое. Среди инфицированных объектов села Амурзет, Озерное, Екатерино-Никольское, Союзное и Пузино. При выезде из Столбового действует карантинный пост, где досматривают автотранспорт. Вопросы от населения принимают по телефонам горячих линий: в Биробиджане - (42622) 4-12-00, 23-999, в Амурзете - (42665) 2-28-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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