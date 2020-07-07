2020-07-07T12:15:07+03:00
Общество

В Хабаровских детсадах открыты 910 дежурных групп

Из них частных 23
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровских детсадах открыты 910 дежурных группВ Хабаровских детсадах открыты 910 дежурных группФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске подвели итоги работы дежурных групп в детских садах. На сегодняшний день в городе открыты 910 групп. В них зачислили 14 тысяч 790 малышей. В том числе в городе работают 23 частных дежурных групп.

- Во всех детских садах принимают все меры по предотвращению заражения воспитанников COVID-19, - рассказала Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Мэр Хабаровска со своей стороны отметил, что старшие товарищи дошколят сейчас фактически предоставлены сами себе: мамы и папы на работе, пришкольные летние площадки и загородные лагеря пока не функционируют. Сергей Кравчук поручил начальнику городского управления по делам ГОиЧС Андрею Акимову, а также главам комитетов по управлению районами города взять под контроль все водные объекты в городе, включая карьеры и заброшенные котлованы. Туда могут приходить дети в поисках развлечений, которые могут закончиться трагически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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