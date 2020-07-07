7 Июль 2020 2020-07-07T11:47:31+03:00

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Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020» на приобретение квартир в новостройках.

Теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до шести миллионов рублей - в других регионах России.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4% годовых.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентных пункта - до 6,1% годовых. Акция действует до 1 февраля 2021 года.

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт до 3,5 процентных пункта на ставку в первые два года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.

Первоначальный взнос по кредиту - от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка, отметил, что почти 34 тысячи клиентов банка уже приобрели жилье на выгодных условиях.