2020-07-07T15:27:11+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 8 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

В регионе ожидаются сильные дожди
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 8 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 8 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 8 июля в Нанайском, Хабаровском, Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах ожидаются сильные дожди, грозы. На остальной территории края ожидаются дожди, местами сильные. В Хабаровске дождь, ночью +15 +17, днем +18 +20, ветер северо-восточный 7-12 м/с. На юге края дожди, местами ливни и сильные ливни с грозами, ночью +13 +18, днем +18 +23, ветер восточный 6-11 м/с. В центральных районах дожди, местами ливни и сильные ливни с грозами, ночью +7 +16, днем +15 +25, ветер восточный, северо-восточный 6-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На севере региона местами небольшие дожди, ночью +5 +14, днем +10 +20, ветер восточный, северо-восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения от 9 до 18 мкр/ч, то есть в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае зафиксировали в общей сложности 4820 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились 2280 человек, скончались 33 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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