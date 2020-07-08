Разгонная полоса на улице Карла Маркса в Хабаровске устранит пробки на дороге

8 Июль 2020 2020-07-07T15:50:02+03:00

Решение о разгрузке участка приняли еще в 2019 году

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В Хабаровске на улице Карла Маркса устранят пробки на дороге с помощью разгонной полосы. Решение о ее обустройстве приняли еще в 2019 году. Во время объезда объектов комиссия осмотрела и капитально отремонтированную примыкающую к улице Карла Маркса магистраль по улице Выборгская, пробки по-прежнему имели место быть.

- Городскому управлению дорог и внешнего благоустройство поручили обустроить дополнительную полосу в сторону аэропорта на повороте с Выборгской на Карла Маркса. Сметная стоимость проекта составила 2,5 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что строительство разгонной полосы длиной в 60 и шириной в шесть метров, переустройство тротуара, завершены на 85 процентов. В планах установить дорожные знаки и барьерное ограждение. Объект планируют сдать в августе текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU