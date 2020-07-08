2020-07-08T02:08:39+03:00
Общество

На стадионе имени Ленина в Хабаровске стартует сезонная торговля

С 8 июля на территорию начнут завозить павильоны и торговое оборудование
Александр ШТААЛЬ
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На стадионе имени Ленина в Хабаровске стартует сезонная торговля ФОТО: ДССХКНа стадионе имени Ленина в Хабаровске стартует сезонная торговля ФОТО: ДССХК
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На стадионе имени Ленина в Хабаровске стартует сезонная торговля. С 8 июля на территорию начнут завозить павильоны и торговое оборудование. Отметим также, что уже 47 заявлений от предпринимателей, желающих торговать на территории стадиона, приняли в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

- Подготовку к открытию нового сезона проведут в плановом порядке, чтобы не допустить скопления техники в парковой зоне. К слову, сезонная торговля будет идти на условиях, которые действовали в летний период 2019 года. Это своего рода мера поддержки малого и среднего предпринимательства в период пандемии, - рассказали в дирекции.

На территории стадиона будет не только фаст-фуд, но и традиционный велопрокат. От предпринимателей потребуют строго соблюдать все необходимые ограничительные мероприятия, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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