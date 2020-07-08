На стадионе имени Ленина в Хабаровске стартует сезонная торговля
На стадионе имени Ленина в Хабаровске стартует сезонная торговля. С 8 июля на территорию начнут завозить павильоны и торговое оборудование. Отметим также, что уже 47 заявлений от предпринимателей, желающих торговать на территории стадиона, приняли в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
- Подготовку к открытию нового сезона проведут в плановом порядке, чтобы не допустить скопления техники в парковой зоне. К слову, сезонная торговля будет идти на условиях, которые действовали в летний период 2019 года. Это своего рода мера поддержки малого и среднего предпринимательства в период пандемии, - рассказали в дирекции.
На территории стадиона будет не только фаст-фуд, но и традиционный велопрокат. От предпринимателей потребуют строго соблюдать все необходимые ограничительные мероприятия, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в парке.
ИСТОЧНИК KP.RU