Обстановка в Хабаровске 7 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы

8 Июль 2020 2020-07-08T02:39:34+03:00

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В Хабаровске сегодня, 7 июля, нет горячей воды в 79 жилых домах и семи социальных объектах. Напомним, с 6 по 13 июля нет горячего водоснабжения в домах на улице Подгаева. Из-за ремонта трубопроводов и арматуры тепловой сети котельной по улице Мельничная, 27а, с 6 по 15 июля 2020 года не работает котельная. Отключений холодной воды нет.

- На сегодняшний день в городе не работают 98 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 74,4 кубометра мусора. Также за минувшие сутки эвакуировали 14 неправильно припаркованных авто, зафиксировали 21 дорожную аварию, один пожар и четыре возгорания. По номеру «03 скорую помощь горожане вызывали 796 раз, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что сегодня утром на городские маршруты вышло 549 единиц общественного транспорта. Из них 25 трамваев, 16 троллейбусов и 508 автобусов. Еще 48 автобусов работает на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU