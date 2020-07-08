Лошадь ударила 12-летнюю девочку в ЕАО
Лошадь ударила 12-летнюю девочку в ЕАО. В ситуации уже разбираются сотрудники прокуратуры. По предварительной информации, инцидент случился в селе Бабстово. Сообщение об инциденте поступило сначала в дежурную часть.
- По предварительным данным, происшествие случилось 5 июля 2020 года. В результате удара копытом ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого перелома бедра и ушибов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Выяснили, что животное, принадлежащее местному жителю, находилось без привязи на придомовой территории - общедоступном участке - в нарушение требований безопасности. Администрация МО «Бабстовское сельское поселение» не контролировала соблюдение собственниками правил благоустройства территорий. Поэтому в адрес главы администрации внесли представление об устранении нарушений. Следственным отделом по Ленинскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU