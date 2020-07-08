8 Июль 2020 2020-07-08T04:34:19+03:00

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Почетным знаком «За супружеское долголетие» наградили больше 360 семей Хабаровского края. Так поощряют супругов, проживших вместе 50 лет и более. С учетом сложной эпидемиологической ситуации очные поздравления в большинстве муниципальных образований края отложили до снятия ограничений. Ожидается, что вручат памятные знаки и ко дню рождения Хабаровского края.

Памятный знак «За супружеское долголетие» учредили в крае в 2018 году. Тогда отмечали 100-летие со дня образования органов ЗАГС России. Поощрение супругов - это один из шагов в рамках популяризации традиционных семейных ценностей, преемственности поколений.

- В Год Памяти и Славы краевой реестр супругов-долгожителей пополнят 92 уважаемые супружеские пары ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе со знаками по решению губернатора края им вручат памятные подарки, - прокомментировала Ольга Завьялова, председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU