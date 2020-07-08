Землю под жилую многоквартирную застройку в Хабаровском крае планируют давать бесплатно
Выполнить эту задачу могут за счет распространения режима ТОСЭР
Землю под жилую многоквартирную застройку в Хабаровском крае планируют задавать бесплатноФото: Правительство Хабаровского края
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Сегодня, 8 июля, Сергей Фургал заявил о бесплатной раздаче земли под массовое жилищное строительство. Предложение было озвучено во время ежегодного отчета о деятельности за 2019 год перед депутатами Законодательной думы.
- Предлагают распространить режим ТОСЭР на участки, предназначенные под жилую многоквартирную застройку, - сказал Сергей Фургал.
Отметим также, что речь идет о землях не под индивидуальные частные дома, а под массовое строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU