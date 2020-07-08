2020-07-08T04:32:07+03:00
Общество

Землю под жилую многоквартирную застройку в Хабаровском крае планируют давать бесплатно

Выполнить эту задачу могут за счет распространения режима ТОСЭР
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Землю под жилую многоквартирную застройку в Хабаровском крае планируют задавать бесплатноЗемлю под жилую многоквартирную застройку в Хабаровском крае планируют задавать бесплатноФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 июля, Сергей Фургал заявил о бесплатной раздаче земли под массовое жилищное строительство. Предложение было озвучено во время ежегодного отчета о деятельности за 2019 год перед депутатами Законодательной думы.

- Предлагают распространить режим ТОСЭР на участки, предназначенные под жилую многоквартирную застройку, - сказал Сергей Фургал.

Отметим также, что речь идет о землях не под индивидуальные частные дома, а под массовое строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре «Взлет» в Хабаровске научат желающих стрелять из лука
Почти 90 дворов преобразят в Хабаровске
В Биробиджане поднялся уровень Биры
Серийную поджигательницу задержали в Хабаровском крае
Онлайн-турнир по Warface «Кубок Ростелекома» прошел на Дальнем Востоке
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 8 июля 2020 года: лечение получают 62 человека
В администрации Хабаровска новый заместитель мэра
Землю под жилую многоквартирную застройку в Хабаровском крае планируют давать бесплатно
Почетным знаком «За супружеское долголетие» наградили больше 360 семей Хабаровского края
Лошадь ударила 12-летнюю девочку в ЕАО
Обстановка в Хабаровске 8 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы
На стадионе имени Ленина в Хабаровске стартует сезонная торговля
Разгонная полоса на улице Карла Маркса в Хабаровске устранит пробки на дороге
Обстановка в Хабаровском крае на 8 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон