2020-07-08T04:53:04+03:00
Общество

В администрации Хабаровска новый заместитель мэра

Игорь Михайловский будет отвечать за промышленность, транспорт, связь и работу с правоохранительными органами
Александр ШТААЛЬ
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В администрации Хабаровска новый заместитель мэраВ администрации Хабаровска новый заместитель мэраФото: Администрация Хабаровска
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В хабаровской мэрии новой назначение. По предварительной информации, в администрации представили заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. За эти направления теперь будет отвечать Игорь Григорьевич Михайловский. Распоряжение о назначении подписал накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для справки: Игорь Григорьевич Михайловский - кандидат юридических наук. У него два высших образования. Сначала Игорь Геннадьевич окончил Хабаровский государственный технический университет в 1994 году, получил диплом по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Документ об окончании Хабаровского государственного технического университета он получил в 2001 году по специальности «Юриспруденция».

На руководящих должностях новый заместитель мэра проработал в общей сложности более 20 лет. Награжден медалями «За отличие в службе» 3,2,1 степеней, «За содружество во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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