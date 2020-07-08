2020-07-08T06:24:03+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 8 июля 2020 года: лечение получают 62 человека

Всего в инфекционном госпитале 340 человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 8 июля 2020 года: лечение получают 62 человекаСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 8 июля 2020 года: лечение получают 62 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре, по данным на 10 часов утра 8 июля, в инфекционном госпитале находятся 340 человек. У 62 пациентов подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали 18 человек, госпитализировали четырех, летальных исходов нет.

- В реанимационном отделении находятся 15 пациентов. Подозревают коронавирус у 16 пациентов, среди которых один ребенок. Состояние этих людей врачи оценивают как удовлетворительное, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что на амбулаторном лечении сейчас находятся 45 пациентов с COVID-19, из них трое - это дети. Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Предпринимайте меры профилактики - чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

Напомним, по данным регионального минздрава, в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе зафиксировали 247 случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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