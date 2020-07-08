2020-07-08T08:56:58+03:00
Общество

Онлайн-турнир по Warface «Кубок Ростелекома» прошел на Дальнем Востоке

Среди победителей участники из Хабаровска
Евгения МОЛОТОВА
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Онлайн-турнир по Warface «Кубок Ростелекома» прошел на Дальнем Востоке ФОТО: РостелекомОнлайн-турнир по Warface «Кубок Ростелекома» прошел на Дальнем Востоке ФОТО: Ростелеком
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Завершился «Кубок Ростелекома» - первый турнир по Warface в режиме онлайн для дальневосточников. За первенство боролись 56 команд со всего региона. Победила сборная OldStaff, в нее вошли участники из Хабаровска, Биробиджана и Амурска. Второе место у хабаровской команды AkBaPeLb. Бронзовые призeры - команда из Приморья «ЭТОВОЛОСЫ».

- В век цифровых технологий виртуальные состязания стали официальным видом спорта. И этот спорт особенный. Он стирает все границы: позволяет достичь вершин и признания любому человеку, вне зависимости от его гражданства и физических возможностей. «Кубок Ростелекома» - прекрасная возможность проявить себя и помериться силами в виртуальных сражениях. По вовлеченности и масштабу это, пожалуй, первое подобное мероприятие на Дальнем Востоке, - прокомментировала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

В турнире участвовали около 300 киберспортсменов со всего Дальнего Востока. Матчи проходили по системе Single Elimination, когда команда выбывает из соревнований после одного поражения, а победителем становится коллектив, одержавший победу в 11 раундах.

Турнир организован Хабаровским филиалом ПАО «Ростелеком» и Хабаровским краевым отделением всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России».

- Компьютерный спорт на Дальнем Востоке развивается очень активно: огромное количество людей играют в различные игры, и многие занимаются этим на профессиональном уровне. Турнир стал тому подтверждением - собрал 56 команд, желающих побороться за “Кубок Ростелекома”. Это отличный результат для дальневосточного региона. Более 10 лет наша организация занимаемся развитием киберспорта и “Ростелеком” наш основной партнер в этом движении, который активно поддерживает виртуальные состязания. У компании есть специальные тарифы с фишками для игроков, и она, по моему мнению, безусловный лидер в этой сфере. Мы благодарны за такое внимание к киберспорту, его поддержку и веру в то, что за ним будущее, - рассказал Михаил Репка, председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России».

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