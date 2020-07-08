2020-07-08T08:10:13+03:00
Происшествия

Серийную поджигательницу задержали в Хабаровском крае

Ущерб от ее действий оценивают в 250 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Серийную поджигательницу задержали в Хабаровском краеСерийную поджигательницу задержали в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Серийную поджигательницу задержали в Хабаровском крае. По предварительной информации, 31-летняя жительница Николаевска-на-Амуре в апреле этого года уничтожила многоквартирный деревянный дом, расположенный в городе. Спустя месяц злоумышленница аналогичным способом попыталась уничтожить многоквартирный дом, где проживал ее бывший муж. Ущерб от ее действий оценивают в сумму больше 250 тысяч рублей.

- Предварительно известно, что никто в происшествиях не пострадал. В первом случае деревянный барак был почти полностью расселен, во втором - жильцы вовремя заметили пожар и потушили его, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сама подозреваемая объяснила, что первый дом спалила, чтобы получить новое жилье. Она была там прописана. Причиной поджога стало желание выяснить отношения с бывшим мужем. На время разбирательств женщину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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