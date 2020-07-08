8 Июль 2020 2020-07-08T08:10:13+03:00

Ущерб от ее действий оценивают в 250 тысяч рублей

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Серийную поджигательницу задержали в Хабаровском крае. По предварительной информации, 31-летняя жительница Николаевска-на-Амуре в апреле этого года уничтожила многоквартирный деревянный дом, расположенный в городе. Спустя месяц злоумышленница аналогичным способом попыталась уничтожить многоквартирный дом, где проживал ее бывший муж. Ущерб от ее действий оценивают в сумму больше 250 тысяч рублей.

- Предварительно известно, что никто в происшествиях не пострадал. В первом случае деревянный барак был почти полностью расселен, во втором - жильцы вовремя заметили пожар и потушили его, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сама подозреваемая объяснила, что первый дом спалила, чтобы получить новое жилье. Она была там прописана. Причиной поджога стало желание выяснить отношения с бывшим мужем. На время разбирательств женщину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU