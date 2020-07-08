8 Июль 2020 2020-07-08T08:11:31+03:00

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В Биробиджане поднялся уровень Биры. За сутки река поднялась на 30 сантиметров из-за прошедших дождей. Выход на пойму 320 сантиметров. Однако гидрологи уверяют, что обстановка под контролем. На сегодняшний день вода еще не достигла отметки неблагоприятного явления.

- Синоптики прогнозируют, что с завтрашнего дня погода начнет налаживаться, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Ежедневно сотрудники мэрии Биробиджана следят за гидрологической обстановкой в областном центре.

В частности специалисты уделяют внимание поселкам, которые подвержены подтоплению. Речь идет в первую очередь о населенных пунктах Грузовое и Новый. В первом приступят к укладке дополнительной трубы, относительно второго пока идет процесс согласования работ и документов.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU