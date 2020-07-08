2020-07-08T08:29:52+03:00
Общество

Почти 90 дворов преобразят в Хабаровске

Деньги на ту работу выделят в виде муниципальных грантов
Александр ШТААЛЬ
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Почти 90 дворов преобразят в ХабаровскеПочти 90 дворов преобразят в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Почти 90 дворов преобразят в Хабаровске. Деньги на ту работу выделят в виде муниципальных грантов. Например, на придомовой территории дома №34 по улице Панфиловцев жители решили построить огороженную футбольно-баскетбольную площадку. На это понадобится 2,7 миллиона рублей. В виде гранат они получат 489 тысяч рублей – средства муниципального гранта, остальное – деньги собственников.

- В рамках грантовой программы по ремонту дворов из городского бюджета на эти цели выделили в этом году 32, 8 миллиона рублей. Распределяли деньги по итогам конкурса. В основном люди хотят оборудовать во дворе парковки, детские и спортивные площадки, реконструировать места сбора ТКО, - рассказал мэр Сергей Кравчук.

По правилам конкурса, сумма гранта, выделяемого городом, не может превышать 67 процентов от общей стоимости проекта. На асфальтирование, парковки, прокладку тротуаров и ливневок можно получить до одного миллион рублей, на детские и спортивные площадки и площадки для ТКО - 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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