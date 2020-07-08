В центре «Взлет» в Хабаровске научат желающих стрелять из лука

8 Июль 2020 2020-07-08T09:12:08+03:00

Посетители клуба могут попробовать свои силы еще и в парашютной подготовке

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Хабаровский военно-патриотический клуб «Взлет» по-настоящему уникальное место - только там вы можете примерить на себя роль настоящего кузнеца, средневекового рыцаря или просто научиться стрельбе из лука.

- Наш центр был основан в 2001 году как парашютный клуб. Учредителями центра стали Елена Ларионова и Владимир Алехин. Мы не ведем какой-то статистики или учета всей деятельности - скажу лишь, что интересное занятие здесь найдет себе каждый. К нам ходят и школьники, и студенты, и очень даже возрастные люди, - сказал руководитель центра военно-патриотического воспитания «Взлет» Олег Безгодов.

«В клуб принимаем всех старше 8 лет» ФОТО: Центр военно-патриотического воспитания «Взлет»

Посетители клуба могут попробовать свои силы в парашютной подготовке, вступить в церемониальный отряд барабанщиков, посетить секцию джиу-джитсу или вступить в клуб исторической реконструкции «Рось». И это только часть направлений, среди которых затесался и клуб по стрельбе из лука.

- В клуб принимаем всех старше 8 лет. Многие удивляются тому, что такому вообще обучают людей. Могу сразу сказать, что этот вид спорта очень полезен для зрения - тренировка меткости укрепляет глазные мышцы. Также регулярная стрельба из лука тренирует осанку и оттачивает координацию движений, - говорит руководитель клуба «Лучник» Алексей Огаркин.

Неслабой популярностью в центре пользуются клуб исторической реконструкции «Рось» и музей живой истории, в котором выставлены вполне аутентичные и «рабочие» экспонаты доспехов и холодного средневекового оружия. Образцы оружия не боевые - все мечи, рапиры и алебарды не заточены.

- Стараемся делать образцы для музея сами, но не всегда на это есть время и ресурсы. Создание доспехов - удовольствие недешевое. Полный комплект доспехов со шлемом, латами и кольчугой может стоить порядка 100 тысяч рублей. Для этого у нас даже есть две вполне работающие кузницы, - говорит комендант музея Юрий Квитков.

И это еще не все - в центре проектируют и строят в натуральную величину катапульты и пушки (не боевые), участки крепостных стен и даже целый острог. Как раз в 2019 году была закончена реализация президентского гранта на сумму порядка 2,5 миллиона рублей. Эти средства и пошли на возведение албазинского острога.