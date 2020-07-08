Председатель Закдумы Хабаровского края поздравила жителей с Днем семьи, любви и верности

8 Июль 2020 2020-07-08T09:15:01+03:00

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От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края примите самые добрые поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Этот романтичный и душевный праздник мы отмечаем в день памяти православных святых князя Петра и княгини Февронии Муромских. Их супружеский союз выдержал все испытания судьбы, стал олицетворением семейного счастья, символом преданности и крепкого союза двух любящих сердец.

Настоящая крепкая семья всегда была и остается источником душевного добра и тепла, уверенности и защиты, она дает нам силы и согревает наше сердце любовью. Создавать такую атмосферу в своей семье под силу каждому из нас.

Укреплению и развитию института семьи, поддержке материнства и детства уделяется большое внимание на всех уровнях власти. В Хабаровском крае в этих целях принят целый ряд законов, реализуются государственные региональные проекты и программы. Только в прошлом году в крае около восьми миллиардов рублей было направлено на поддержку семей с детьми.

В этот замечательный день от всей души хочу поблагодарить те дружные и любящие семьи, которые уже много лет строят свои отношения на основе взаимопонимания, мудрости и поддержки. Именно благодаря вам сохраняются и приумножаются семейные традиции.

Поздравляем молодоженов, многие пары стремятся заключить брак в день святых покровителей семьи, говорят, что он будет крепким и счастливым.

И, конечно, особые слова благодарности выражем многодетным семьям и семьям, воспитывающим приемных ребятишек. Спасибо вам за теплоту души, щедрое сердце и невероятное терпение!

Желаем каждому дому сохранять уют и гармонию, чтобы в нем всегда царили мир, согласие и любовь. Берегите друг друга и будьте счастливы каждый день!