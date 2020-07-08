2020-07-08T09:16:39+03:00
Общество

В Хабаровске осудили трех комсомольчан за хищения с платной парковки

Ущерб от действий злоумышленников оценили в 800 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске осудили трех комсомольчан за хищения с платной парковкиВ Хабаровске осудили трех комсомольчан за хищения с платной парковкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске осудили трех комсомольчан за хищения с платной парковки. По предварительной информации, злоумышленники в октябре 2018 года ночью тайно похитили три автомобиля Toyota Corolla Fielder, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Harrier.

- Умысел на серию краж машин у подсудимых возник при просмотре объявлений о продаже на сайте «Дром.ру». После чего путем телефонных переговоров один из преступников под видом потенциального покупателя сообщал потерпевшим о намерении совершить покупку, в ходе разговора виновный устанавливал место нахождения автомобилей и стоянок, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ущерб от действий фигурантов оценили на сумму более 800 тысяч рублей. Суд признал всех мужчин виновными в совершенном деянии и назначил наказание в виде лишения свободы одному из них сроком на шесть лет три месяца, второму - два года восемь месяцев и третьему - два года два месяца лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутской области возводятся гидросооружения для защиты населенных пунктов от наводнений
Лучшие хранители истории состязаются в Хабаровске
Онлайн-тренинг по кибербезопасности организует Сбербанк
Председатель Закдумы Хабаровского края поздравила жителей с Днем семьи, любви и верности
В Хабаровске осудили трех комсомольчан за хищения с платной парковки
В центре «Взлет» в Хабаровске научат желающих стрелять из лука
Почти 90 дворов преобразят в Хабаровске
В Биробиджане поднялся уровень Биры
Серийную поджигательницу задержали в Хабаровском крае
Онлайн-турнир по Warface «Кубок Ростелекома» прошел на Дальнем Востоке
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 8 июля 2020 года: лечение получают 62 человека
В администрации Хабаровска новый заместитель мэра
Землю под жилую многоквартирную застройку в Хабаровском крае планируют давать бесплатно
Почетным знаком «За супружеское долголетие» наградили больше 360 семей Хабаровского края
Лошадь ударила 12-летнюю девочку в ЕАО
Обстановка в Хабаровске 8 июля 2020 года: отключения воды, дорожные работы
На стадионе имени Ленина в Хабаровске стартует сезонная торговля
Разгонная полоса на улице Карла Маркса в Хабаровске устранит пробки на дороге
Обстановка в Хабаровском крае на 8 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон