8 Июль 2020 2020-07-08T09:16:39+03:00

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В Хабаровске осудили трех комсомольчан за хищения с платной парковки. По предварительной информации, злоумышленники в октябре 2018 года ночью тайно похитили три автомобиля Toyota Corolla Fielder, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Harrier.

- Умысел на серию краж машин у подсудимых возник при просмотре объявлений о продаже на сайте «Дром.ру». После чего путем телефонных переговоров один из преступников под видом потенциального покупателя сообщал потерпевшим о намерении совершить покупку, в ходе разговора виновный устанавливал место нахождения автомобилей и стоянок, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ущерб от действий фигурантов оценили на сумму более 800 тысяч рублей. Суд признал всех мужчин виновными в совершенном деянии и назначил наказание в виде лишения свободы одному из них сроком на шесть лет три месяца, второму - два года восемь месяцев и третьему - два года два месяца лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU