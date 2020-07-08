2020-07-08T11:32:47+03:00
Общество

Лучшие хранители истории состязаются в Хабаровске

Итоги смотра-конкурса подведут 15 июля
Александр ШТААЛЬ
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Лучшие хранители истории состязаются в ХабаровскеЛучшие хранители истории состязаются в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске проходит смотр- конкурс «Лучший хранитель истории». Накануне, 7 и 8 июля организаторы знакомились с коллекциями участников, итоги соревнования подведут 15 июля. Всего на участие в нем горожане подали 22 заявки.

- Мероприятие организуют уже в 11 раз. В этот раз его посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. представленные работы отражали заявленную тему. Больше всего конкурсантов было в номинации «Музеи, музейные комнаты, коллекции документов и предметов организаций», - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Активно участники представляли работы в номинации «Личные коллекции подлинных документов и предметов». Церемония награждения победителей состоится в сентябре. В качестве призов они получат дипломы лауреатов, благодарственные письма и памятные знаки «Лучший хранитель истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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