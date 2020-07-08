2020-07-08T12:01:17+03:00
Общество

В Иркутской области возводятся гидросооружения для защиты населенных пунктов от наводнений

Всего в Иркутской области восстановят 18 гидротехнических объектов
Евгения МОЛОТОВА
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В Иркутской области возводятся гидросооружения для защиты населенных пунктов от наводнений ФОТО: РусГидроВ Иркутской области возводятся гидросооружения для защиты населенных пунктов от наводнений ФОТО: РусГидро
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В Иркутской области возводят гидросооружения для защиты городов Тулун и Нижнеудинск от возможных наводнений. Конструкции спроектировали специалисты входящие в Группу РусГидро «Институт Гидропроект», строительный контроль осуществляет ФАУ «РосКапСтрой». Завершить строительство планируют в декабре 2023 года.

Решение о проектировании и строительстве сооружений инженерной защиты приняли после наводнения в Иркутской области летом 2019 года, вызванного сильнейшим за всю историю наблюдений паводком. Тогда пострадали более 45 тысяч человек, более 20 человек погибли.

От наводнения пострадали 109 населенных пунктов региона, было затоплено почти 11 тысяч жилых домов, из них 1311 домов были унесло течением, более 4 тысяч домов не подходили для восстановления. Основной удар стихии пришелся на города Тулун и Нижнеудинск. Общий материальный ущерб превысил 35 миллиардов рублей. Ликвидация последствий наводнения была на контроле руководства страны.

Проектированием защитных сооружений занимались в «Институте Гидропроект», обладающему огромным опытом в создании проектов гидротехнических сооружений любого назначения. Спроектированные защитные сооружения включают в себя строительство дамб, локальных очистных станций, перенос и переустройство инженерных сетей.

Защита Тулуна с населением более 40 тысяч человек состоит из двух дамб, которые обеспечат защиту правобережной и левобережной частей города, общей длиной 9,4 км и максимальной высотой 13 м. Дамбы будут отсыпаны из галечника, для защиты от фильтрации применено современное техническое решение – мембрана из геосинтетического материала. Нижнеудинск с населением более 30 тысяч человек будет защищен двумя дамбами общей длиной 17 км: левобережной длиной 10,2 км и правобережной длиной 6,8 км. Конструкция дамб в Нижнеудинске аналогична дамбам в Тулуне. Высота дамб выбрана таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту от наводнения, аналогичного произошедшему летом 2019 года.

В ходе проектирования было выполнено математическое моделирование, подтвердившее эффективность и надежность планируемых сооружений, проведены гидравлические исследования на пространственной численной модели зоны Тулуна и Нижнеудинска.

Всего в Иркутской области предстоит восстановить 18 гидротехнических объектов.

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