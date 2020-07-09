9 Июль 2020 2020-07-09T05:43:00+03:00

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Семьи в Комсомольске наградили медалями «За любовь и верность». Наград удостоили восемь супружеских пар. Также мужьям и женам со стажем вручили грамоты. Так отметили заслуги тех, кто хранит семейные традиции и достойно воспитал детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Награды вручили следующим супружеским парам: Василенко Андрей Андреевич и Антонина Анатольевна, Лаптевы Вячеслав Михайлович и Татьяна Ташбековна, Оглоблины Гарий Васильевич и Надежда Михайловна, Санины Михаил Федорович и Светлана Степановна, Семины Евгений Владимирович и Ольга Евгеньевна, Синюшкины Николай Филиппович и Нина Андреевна. Также в списке супруги Чуксаевы Александр Захарович и Нина Ивановна, Шестаковы Юрий Федорович и Людмила Анатольевна. Все эти пары прожили в законном браке не одно десятилетие.

ИСТОЧНИК KP.RU