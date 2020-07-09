В Хабаровском крае на реках отмечают подъем воды

9 Июль 2020 2020-07-09T05:41:39+03:00

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В Хабаровском крае из-за сильных дождей уровни воды на некоторых реках стали повышаться. Гидрологи отмечают, что это явление наблюдается на реках Бурея, Урми, Кур, Тырма, Амгунь, Ниман и Дубликан. По данным Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода прибывает с интенсивностью 20-75 см/сутки.

- По данным на 8 июля 2020 года, под водой оказались отдельные участки поймы Амура на участке от Хабаровска до села Малмыж. Также затоплены поймы рек Уссури от села Лончаково и до устья, реки Бурея у метеостанции Усть-Умальта, рек Хор, Урми, Кур и Амгунь на глубину 0,1-1,2 метра, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

По прогнозам специалистов, к концу недели в Хабаровском районе на реках Урми и Кур уровни воды могут достигнуть неблагоприятных значений. Есть вероятность подтопления сенокосов, полей, дорог, линий связи, ЛЭП, приусадебных участков и населенных пунктов, расположенных вдоль поймы рек.

ИСТОЧНИК KP.RU