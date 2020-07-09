2020-07-09T05:40:42+03:00
Общество

Потери леса при пожарах в ЕАО сократились

По оценкам специалистов, речь идет о том, что потери сократились почти в два раза
Александр ШТААЛЬ
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Потери леса при пожарах в ЕАО сократилисьПотери леса при пожарах в ЕАО сократилисьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Потери леса при пожарах в Еврейской автономии сократились на 58,2 процента. Такие выводы сделали специалисты по состоянию на 1 июля текущего года. Согласно предоставленным данным, от пожаров пострадало 43,4 тысячи гектаров лесного фонда области.

- Площадь возгораний сократилась благодаря мероприятиям по противопожарному обустройству лесов. На это выделили субвенции из федерального бюджета. Объем финансирования на обустройство лесного фонда ЕАО в текущем году составил 87,2 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс- службе областного правительства.

Из общей суммы выделенных денег 14,1 миллиона рублей потратили на тушение лесных пожаров. В 2019 году на эти цели выделили 68,3 миллиона рублей, в том числе затраты на тушение лесных пожаров составили 8,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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