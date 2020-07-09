9 Июль 2020 2020-07-09T05:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Браконьеров на вездеходе задержали в заповеднике Хабаровского края. По предварительной информации, нарушители пробирались по заказнику «Удыль» на гусеничном транспортере ГТ-СМ. О злоумышленниках сообщили жители близлежащих населенных пунктов.

- Во время рейда госинспекторы обследовали территорию заказника. Вездеход скрылся, но в устье реки Силасу нашли следы техники и соответствующие повреждения почвенно-растительного слоя, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В итоге одного нарушителя все же задержали. Позже на основании его показаний смогли установить группу лиц, причастных к незаконному проникновению на территорию заказника. В отношении задержанного началось административное разбирательство за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемой территории.

Напомним, по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем» участникам преступного сообщества грозит лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU