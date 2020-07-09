9 Июль 2020 2020-07-09T05:38:17+03:00

Со слов потерпевшего, он хотел заработать на лечение супруги и в итоге потерял все

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Больше миллиона рублей пропали с электронного кошелька биробиджанца. Пострадавший - 72-летний местный житель - рассказал в полиции, что в марте этого года ему позвонила девушка. Она представилась менеджером одной из крупных компаний и предложила заработать денег на брокерской платформе с обучением данному виду деятельности.

- Мужчине нужны были деньги на лечение супруги, он согласился. Девушка рассказала, как зарегистрироваться на платформе, установить программное обеспечение. Он не стал давать реквизиты банковской карты, но согласился на расчеты через электронный кошелек, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Затем ему позвонил некий Игорь, якобы ведущий трейдер. Через WhatsАpр он сообщал пенсионеру, что надо пополнить счет, пенсионер пополнял. Через несколько месяцев пенсионер заподозрил неладное и хотел вывести деньги, но получил на карту только 300 долларов.

Пока известно, что номера телефонов «трейдеров» зарегистрированы в Австрии и на Кипре. Идет проверка по факту инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU