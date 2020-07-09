Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края

9 Июль 2020 2020-07-09T05:26:18+03:00

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Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушении на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Официальное обвинение пока не выдвинули, но по сообщениям пресс-службы следственного комитета это будет сделано в самое ближайшее время. Сам губернатор был задержан утром 9 июля возле своего дома. Видео задержания попало в распоряжение редакции «КП»-Хабаровск».

Отметим также, что еще четыре фигуранта задержаны и арестованы. По предварительной информации, они были участниками организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Как следует из материалов дела, труп предпринимателя Евгения Зори был найден на одной из улиц Хабаровска в 2004 году с огнестрельными ранениями. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Ранее следствие не сообщало о раскрытии этого убийства. Булатов был застрелен в Хабаровске в 2005 году. Это преступление также не было раскрыто. Согласно материалам дела, вину Мистрюкова подтверждают показания свидетелей. Сейчас следствие предполагает, что Сергей Фургал организовал эти преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789510" frameborder="0"></iframe> Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU