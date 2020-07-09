Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края
Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушении на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Официальное обвинение пока не выдвинули, но по сообщениям пресс-службы следственного комитета это будет сделано в самое ближайшее время. Сам губернатор был задержан утром 9 июля возле своего дома. Видео задержания попало в распоряжение редакции «КП»-Хабаровск».
Отметим также, что еще четыре фигуранта задержаны и арестованы. По предварительной информации, они были участниками организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Как следует из материалов дела, труп предпринимателя Евгения Зори был найден на одной из улиц Хабаровска в 2004 году с огнестрельными ранениями. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Ранее следствие не сообщало о раскрытии этого убийства. Булатов был застрелен в Хабаровске в 2005 году. Это преступление также не было раскрыто. Согласно материалам дела, вину Мистрюкова подтверждают показания свидетелей. Сейчас следствие предполагает, что Сергей Фургал организовал эти преступления.
Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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