В селе Нанайского района Хабаровского края ввели режим ЧС

9 Июль 2020 2020-07-09T05:57:56+03:00

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В селе Верхняя Манома Нанайского района ввели режим ЧС. Причина тому вышедшая из берегов Манома. По предварительной информации, способствовали тому обильные дожди, прошедшие в районе накануне. В селе подтопило 16 домов. В 11 домах живут люди, пять строений числятся брошенными.

- Всего в подтопленных домах живет 21 человек. Часть пострадавших пока разместилась у родственников, один житель переехал в местный клуб. Если ситуация будет ухудшаться, тогда оперативно развернут ПВР. Пока необходимости в доставке туда людей нет. На месте ЧС уже работают спасатели и специалисты МЧС, - сообщили в комитете по гражданской защите правительства края.

Отметим также, что кроме домов под водой оказались три местные автодороги. По данным на утро 9 июля, уровень воды в реке начал снижаться, он снизился уже на 15 сантиметров. Ситуация находится на контроле в правительстве края. Гидрологи прогнозируют, что подъем уровней воды ожидается на реках Урми, Кур и Тунгуска у сел Кукан, Новокуровка и Архангеловка.

ИСТОЧНИК KP.RU