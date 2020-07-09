9 Июль 2020 2020-07-09T05:50:10+03:00

«Народ встанет за него горой»: в поддержку главы Хабаровского края собрали больше пяти тысяч подписей Фото: Правительство Хабаровского края

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Задержание Сергея Фургала поразило многих жителей Хабаровского края. На этот инцидент местное население отреагировало и сделало это весьма оперативно. Например, уже вовсю идет сбор подписей под петицией, созданной в поддержку главы региона. По данным на 13 часов дня под ней подписались уже больше пяти тысяч человек.

- Мы от лиц народа Хабаровского края хотим поддержать Сергея Ивановича и не допустить его отставки. За столь короткий срок он показал, что он губернатор для народа а не общественная показуха и Народ встанет за него горой, - говорится в обращении.

Также в сети набирает обороты хэштег «свободуфургалу».

Напомним, Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушении на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Официальное обвинение пока не выдвинули, но по сообщениям пресс-службы следственного комитета это будет сделано в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU