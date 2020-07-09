2020-07-09T06:03:03+03:00
Общество

Главу Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР

Напомним, Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушении на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах
Александр ШТААЛЬ
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Главу Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР ФОТО: Отделение партии ЛДПР в Хабаровском краеГлаву Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР ФОТО: Отделение партии ЛДПР в Хабаровском крае
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Главу Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР. Напомним, Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушении на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. В регионе уже собирают подписи под петицией в поддержку губернатора, в сети набирает обороты хэштег «свободуфургалу».

- Исключать Сергея Фургала не планируется, - сказал Захар Синяговский, член координационного совета регионального отделения партии, и. о. координатора отделения.

Напомним, по информации, которая не сегодняшний день известна, в отношении Фургала возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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