Главу Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР
Главу Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР. Напомним, Сергея Фургала подозревают в организации заказных убийств и покушении на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. В регионе уже собирают подписи под петицией в поддержку губернатора, в сети набирает обороты хэштег «свободуфургалу».
- Исключать Сергея Фургала не планируется, - сказал Захар Синяговский, член координационного совета регионального отделения партии, и. о. координатора отделения.
Напомним, по информации, которая не сегодняшний день известна, в отношении Фургала возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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