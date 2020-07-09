Конкурс молодых предпринимателей пройдет в Хабаровском крае
Конкурс ориентирован на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), реализующих свои бизнес-проекты на территории края, и проводится по следующим номинациям:
- «Интернет-предпринимательство»;
- «Сельскохозяйственное предпринимательство»;
- «Франчайзинг»;
- «Социальное предпринимательство»;
- «Производство»;
- «Инновационное предпринимательство»;
- «Торговля»;
- «Сфера услуг».
Победители и призеры номинаций смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России», а вошедшие в число финалистов будут направлены для участия в финале Всероссийского конкурса.
Для участия в региональном этапе конкурса участник должен в срок до 25 июля 2020 года подать заявку по выбранной номинации одним из следующих способов:
- через создание личного кабинета в системе АИС «Молодежь России» и регистрации в качестве участника регионального этапа конкурса;
- по адресу: Хабаровск, улица Гоголя, 21 Б, кабинет №302;
- по адресу электронной почты: 793901@bk.ru.
Итоги конкурса будут подведены 29 июля 2020 года (14:30 -18:00) по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 56.
Используй шанс стать лучшим молодым предпринимателем Хабаровского края!
Подробная информация по телефону: (4212) 31-66-41.