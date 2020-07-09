Конкурс молодых предпринимателей пройдет в Хабаровском крае

9 Июль 2020 2020-07-09T08:06:20+03:00

25 июня 2020 года стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

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Конкурс ориентирован на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), реализующих свои бизнес-проекты на территории края, и проводится по следующим номинациям:

- «Интернет-предпринимательство»;

- «Сельскохозяйственное предпринимательство»;

- «Франчайзинг»;

- «Социальное предпринимательство»;

- «Производство»;

- «Инновационное предпринимательство»;

- «Торговля»;

- «Сфера услуг».

Победители и призеры номинаций смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России», а вошедшие в число финалистов будут направлены для участия в финале Всероссийского конкурса.

Для участия в региональном этапе конкурса участник должен в срок до 25 июля 2020 года подать заявку по выбранной номинации одним из следующих способов:

- через создание личного кабинета в системе АИС «Молодежь России» и регистрации в качестве участника регионального этапа конкурса;

- по адресу: Хабаровск, улица Гоголя, 21 Б, кабинет №302;

- по адресу электронной почты: 793901@bk.ru.

Итоги конкурса будут подведены 29 июля 2020 года (14:30 -18:00) по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 56.

Используй шанс стать лучшим молодым предпринимателем Хабаровского края!

Подробная информация по телефону: (4212) 31-66-41.