9 Июль 2020 2020-07-09T08:04:39+03:00

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Хабаровские садоводы получат помощь от мэрии. Деньги распределят по итогам конкурса среди садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

- Субсидии предоставляют на условиях возмещения товариществам 50 процентов затрат на инженерное обеспечение территорий, технологическое присоединение к расположенным за их пределами линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также компенсировать можно будет расходы на благоустройство участков общего назначения, - рассказали в городской администрации.

Чтобы получить возмещение, нужно предоставить документы, подтверждающие затраты, в текущем году и (или) в предшествующем году. Документы принимают с 15 по 30 июля 2020 года в отделе пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации города. Адрес: Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6, кабинет 101. Консультации в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам (4212) 40-88-81 и 40-88-80.

ИСТОЧНИК KP.RU